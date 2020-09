Zwei Gala-Abende Exklusives Musik-Wochenende – Steffi Denk und Markus Engelstädter zu Gast in Beratzhausen

Foto: Michael Eibl

Ursprünglich hatte das Kuratorium Europäische Kulturarbeit in Beratzhausen am Sonntag, 4. Oktober, einen Galaabend mit Steffi Denk und Markus Engelstädter, begleitet von einer außergewöhnlichen Band, geplant. Aufgrund der Corona-Bedingungen haben die Organisatoren mit der Band umgeplant: Sie bieten nun zwei besondere Musikereignisse an einem Wochenende an.