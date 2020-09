Kultur in alten Mauern Jazz-Frühherbst-Freiluftkonzert in Schwetzendorf

„The Lady sings the Blues“. Foto: S. Senke

Im Rahmen der landkreisweiten kulturellen Veranstaltungsreihe „Kultur in alten Mauern“ findet am Samstag, 19. September, um 20 Uhr, am Horsch-Hof in Schwetzendorf in Pettendorf ein Konzert mit Susanne Senke und Band statt.