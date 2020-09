Trotz Pandemie Zusammen leben, zusammen wachsen – Interkulturelle Wochen 2020 in Regensburg

Der Integrationsbeirat der Stadt Regensburg und zahlreiche Kooperationspartner organisieren vom 26. September bis zum 10. Oktober trotz der erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder die Interkulturellen Wochen mit vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen.

Regensburg. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat die Schirmherrschaft übernommen. Zu den Highlights zählen folgende Veranstaltungen.

Der Workshop „Aufstehen gegen Rassismus!“ findet am Samstag, 26. September, von 10 bis 17 Uhr, statt und wird angeboten von der Antidiskriminierungsstelle der Stadt Regensburg in Kooperation mit der Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus!“. Die Ausstellung „Phot-Voice-Project: Wege in die Zukunft“, in der Schülerinnen und schüler mit Flucht- beziehungsweise Migrationshintergrund ihre „Wege in die Zukunft“ präsentieren ist von 28. September bis 2. Oktober im Thon-Dittmer-Palais, täglich von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr geöffnet; Führungen für Schulklassen sind möglich.

Die Besichtigung und Führung „Reise zu Fuß zu drei Weltreligionen“, ein dreistündiger Rundgang mit Besuchen in jüdischen, christlichen und islamischen Gotteshäusern findet am Donnerstag, 1. Oktober, ab 15 Uhr, statt. Treffpunkt ist in der Ostengasse am Ostentor. Der Vortrag „Aktuelle Entwicklungen in Afghanistan und die Lage Abgeschobener“ mit Friederike Stahlmann findet statt am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr, in der Katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu. Eine Podiumsdiskussion zu „Erfahrungen und Konsequenzen aus Corona-Infizierungen in Regensburger Flüchtlingslagern“ zum Tag des Flüchtlings findet am Freitag, 2. Oktober, um 19 Uhr im Evangelischen Bildungswerk statt.

Weitere Informationen zu diesen und den vielen weiteren Veranstaltungen sind im offiziellen Programm zu finden, das im Stadtgebiet ausliegt sowie im Internet unter www.regensburg.de veröffentlicht ist. Dort sind auch Infos zu der vorherigen Anmeldung, die aufgrund Corona nötig ist. Die bundesweit jährlich stattfindende Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 immer Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen. In mehr als 500 Städten und Gemeinden werden Veranstaltungen durchgeführt. Weitere Informationen zur bundesweiten Veranstaltungsreihe gibt es im Internet unter www.interkulturellewoche.de.