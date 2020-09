Donumenta Regensburg Christian Schnurers „Salva Vida – Hotspot“ – Ausstellungseröffnung verschoben

Mit 800 Flüchtlingsschwimmwesten im Wolfgangsee erinnerte Schnurer im September 2016 an die Entscheidung Deutschlands und Österreichs, die Grenzen im September 2015 zu öffnen. Foto: Christian Schnurer

Die Ausstellung des Münchner Künstlers Christian Schnurer „Salva Vida – Hotspot“ im „Donumenta Art Lab Gleis !“ in Regensburg muss aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Die Eröffnung findet nun am Mittwoch, 30. September, um 18 Uhr, statt. Ebenso entfällt der Galerienabend am Samstag, 19. September.