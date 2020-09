Tradition Ziegler Bräu verlost fünf Mal ein „Gallimarkt dahoam“-Paket

Damit auf das traditionsreiche Volksfest nach der corona-bedingten Absage nicht gänzlich verzichtet werden muss, bringt die Brauerei Ziegler Bräu den Mainburger Gallimarkt 2020 unter dem Motto „Gallimarkt dahoam“ in die heimischen Gärten.

Mainburg. Stück für Stück wurden die Volksfeste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Auch das Hallertauer Oktoberfest – der Gallimarkt – blieb davon nicht verschont. Und so müssen die Mainburger 2020 auf geselliges Beisammensein im Bierzelt und Fahrgeschäfte auf dem Volksfestplatz verzichten. Dabei wollten es der lokale Musikkabarettist Ritsch Ermeier und Wolfgang Randeltshofer, Chef und Braumeister vom Ziegler Bräu Mainburg, nicht belassen. Schnell war klar, ein „Gallimarkt dahoam“ muss her. „Wenn die Leute nicht zum Gallimarkt können, bringen wir den Gallimarkt halt zu den Leuten“, fasst Ermeier die Idee zusammen.

Gleich fünf Mal wird das „Gallimarkt dahoam“-Paket verlost, das aus 20 Litern Gallimarkt-Bier, Biertischgarnitur, deftiger Brotzeit und einem einstündigen Auftritt von Ritsch Ermeier mit zünftiger Wirtshausmuse besteht. Die Künstlergage übernimmt der Mainburger Bräu. „In der aktuellen Lage haben es Musiker schwer mit Live-Auftritten ihr Geld zu verdienen“ weiß auch Randeltshofer und freut sich, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können.

Mitmachen und gewinnen– so geht’s: An der Verlosung der fünf Volksfestpakete teilnehmen können alle, die von sich und ihren Freunden ein Foto in Tracht per Mail an info@ziegler-braeu-mainburg.de schicken. Einsendeschluss ist der 4. Oktober2020.