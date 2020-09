13. September Vielfältiges Programm zum „Tag des offenen Denkmals“

Bedienstete der Regierung der Oberpfalz erzählen die Geschichte des Regierungsgebäudes. Foto: Kathrin Lechl

An jeder Ecke in Regensburg gibt es interessante Geschichten zu entdecken. An den vielen denkmalgeschützten Gebäuden gehen tagtäglich tausende Menschen vorbei. Zur bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 13. September, bietet das Amt für Archiv und Denkmalpflege der Stadt Regensburg ein vielfältiges Programm an.