Innenhof des Thon-Dittmer-Palais Abgesagte Veranstaltungen der Open-Air-Reihe „Sommerflimmern“ werden nachgeholt

„7*innen“. Foto: Lih Tsan (capadol)/Clemens Kiefhaber (wildshiftpictures)

Wetterbedingt mussten das Konzert der „7*innen“ am Freitag, 28. August, und die Veranstaltung zum Bühnenjubiläum von Werner Steinmassl am Sonntag, 30. August, entfallen. Die Ersatztermine finden für die „7*innen“ am Mittwoch, 2. September, und für das Bühnenjubiläum von Werner Steinmassl am Donnerstag, 3. September, im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais in Regensburg statt.