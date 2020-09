Führung „Abenteuer Geschichte“ – Entdeckertour als Doping für Herz und Hirn

Foto: Ferstl

„Sie haben Lust auf ein Abenteuer zwischen Porta Praetoria und Steinerner Brücke? Oder wie wäre es, die Geheimschrift am Regensburger Dom zu entdecken?“ Auf dieser Geschichtstour von Kulttouren tauchen Groß und Klein, Einzelgäste und Familien in wunderliche Welten der Mittelaltermillionäre genauso ein, wie in höfisches Tingeltangel beim Regensburger Reichstag.