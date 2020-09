Am 10. September Die „Verführung“ von Kulttouren – „Wo die Liebe hinfällt...“

Foto: Kulttouren

Am Donnerstag, 10. September, um 18 Uhr, beginnt am Alten Rathaus in Regensburg die Führung „Wo die Liebe hinfällt...“ von Kulttouren. Diese „Regensburg-Ver-Führung“ eignet sich für alle, die ihr Herz wieder einmal zum Klopfen bringen wollen, und ist mit viel Liebe gemacht.