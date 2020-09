Für Geschichtsliebhaber „Lebendiges Mittelalter“ – Führung am 8. September in Regensburg

Foto: Kulttouren

Am Dienstag, 8. September, um 18 Uhr, beginnt am Alten Rathaus in Regensburg die interessante Führung „Lebendiges Mittelalter“ von Kulttouren für Geschichts-Liebhaber.