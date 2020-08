Gemütliche Führung „Regensburger Wirtshausgeschichte(n)“ – Gastlichkeit mit uralter Tradition

Foto: Kulttouren

Am Dienstag, 1. September, um 18 Uhr, beginnt am Alten Rathaus bei der Tourist-Information in Regensburg die „gemütliche“ Kulttouren-Führung „Regensburger Wirthausgeschichte(n)“, in der es um die Geschichte der Gastlichkeit in der Welterbestadt geht.