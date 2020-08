Top-Ergebnis „Deutschlands schönster Wanderweg 2020“ – Burgensteig im Tal der Schwarzen Laber erreicht den vierten Platz

„Der Burgensteig im Tal der Schwarzen Laber hat im nationalen Wettbewerb ‚Deutschlands schönster Wanderweg‘ einen hervorragenden vierten Platz belegt. Die Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass der Landkreis Regensburg mit seinen wunderschönen Natur- und Kulturlandschaften ein touristisches Juwel ist“, so Landrätin Tanja Schweiger.

Landkreis Regensburg. Nach einer fünfmonatigen Abstimmungsphase ist der Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2020“ am 30. Juni 2020 mit 63 Bewerbungen zu Ende gegangen. Bereits zum 16. Mal hatte die Zeitschrift „Wandermagazin“ den Wettbewerb in den Kategorien Touren und Routen ausgeschrieben. Mit 15.600 Abstimmungs-Teilnehmern erreichte der Wettbewerb in diesem Jahr eine neue Rekordzahl.

In einem spannenden Rennen lag der Burgensteig im Tal der Schwarzen Laber zeitweise auf dem dritten und dann wieder auf dem vierten Platz. Letztendlich verpasste er das Siegertreppchen knapp und konnte sich mit rund 1.200 Stimmen den vierten Platz sichern. „Der Burgensteig wird durch den Wettbewerb und dessen hohe Öffentlichkeitswirksamkeit, auch bei Wanderern und Naturfreunden aus ganz Deutschland Interesse wecken“, ist sich Susanne Kammerer, Tourismusreferentin des Landkreises Regensburg sicher.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott richtet Landrätin Tanja Schweiger an alle Bürgerinnen und Bürger, die für den Burgensteig im Tal der Schwarzen Laber abgestimmt haben, sowie an alle, die mitgeholfen haben, dieses tolle Ergebnis zu erzielen!

Besonderheiten des Burgensteigs im Tal der Schwarzen Laber

Den Burgensteig säumen mittelalterliche Burgen und Burganlagen wie die imposanten Burgruinen von Laber und Ehrenfels sowie die – in unserer Region äußerst seltene – Höhlenburg in Loch. Diese erzählen von der ereignisreichen Geschichte dieser jahrhundertealten Kulturlandschaft. Das tiefeingeschnittene Tal, der verträumt in unzähligen Mäandern dahin schlängelnde Fluss und die felsige, beinahe alpin anmutende Landschaft ringsumher, bilden eine herrliche Kulisse für Rad- und Wanderausflüge. Die gute Anbindung mit der Bahn ermöglicht es, Ausflüge in Länge und Schwierigkeitsgrad ganz individuell zu gestalten und urige Wirtshäuser mit schattigen Biergärten bieten Möglichkeit zur Rast und Einkehr.

Tourentipp

Die circa zwölf Kilometer lange Etappe am Burgensteig zwischen Laaber und Beratzhausen ist gut mit der Bahn angebunden und landschaftlich reizvoll, für ein kürzeres „Wandererlebnis“ lohnen zum Beispiel Abstecher auf den Burgensteigtrassen rund um Schönhofen und Eilsbrunn mit tollen Aussichtspunkten ins Tal der Schwarzen Laber am Oberen oder Unteren Alpinen Steig.