Open Air Die letzte Woche „Sommerflimmern“ bietet ein vielfältiges Kulturprogramm

Foto: Oksana Meister

Die Open-Air-Reihe „Sommerflimmern“ in Regensburg startet mit einem buntgemischten Programm an Performance, Tanz, Musik, und Comedy in die letzte Woche. Tickets sind im Internet unter www.okticket.de oder an der Abendkasse für 5 Euro pro Vorstellung erhältlich.