Kultur Literarischer Spaziergang rund um die Walhalla

Christian Bergauer und Daniela Schwarzmeier laden am Samstag, 29. August, um 14 Uhr zum literarischen Spaziergang rund um die Walhalla mit sommerlichen Texten, Kaffee und Gebäck.

Donaustauf. Unter dem Titel „Es schauen die Blumen alle/zur leuchtenden Sonne hinauf“ (Heine) können maximal 15 Erwachsene an der zweistündigen Führung teilnehmen. In den Innenräumen besteht Maskenpflicht. Treffpunkt ist die Kasse an der Walhalla. Die Führung kostet zwei Euro (plus Eintritt). Bitte melden Sie sich per Mail an befreiungshalle.kelheim@bsv.bayern.de an.