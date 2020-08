„Zamma“ „PowerPack“ is back! – erfolgreiches Bandprojekt veröffentlich zweites Album

Die Corona-Pandemie konnte „PowerPack“ nicht aufhalten: Die Inklusionsband veröffentlichte jetzt ihr zweites Album „Zamma“. Bandleiter Klaus Kracker ist stolz auf die professionell produzierte Platte: „Es war sehr aufwendig: Jeder Musiker hat seine Spur einzeln eingespielt. Der Tontechniker hat im Anschluss alle Spuren zusammengefügt.“

Regensburg. Elf neue Lieder sind so in den letzten vier Jahren entstanden, unter anderem das Titellied „Zamma samma der Hammer“. Es handelt von der größten Leidenschaft der Band: das gemeinsame Musikmachen. Deshalb finden sich auf der Platte zahlreiche Gastmusiker wieder. „,PowerPack‘ könnte locker zwei Stunden alleine füllen, aber die Zusammenarbeit mit anderen Musikern bereichert unser Spiel und macht vor allem Spaß“, so Kracker. Tatkräftige Unterstützung erhielt die Band durch den Oberpfälzer Liedermacher Hubert Treml, der wie schon beim ersten Album viele Melodien und Texte beisteuerte.

Die Songs auf dem neuen Album sind so vielfältig wie die Band selbst: Gemeinschaft, Liebe und Themen aus dem Alltag wechseln sich ab. Musikalisch bleibt sich die Band treu: Wie schon auf dem letzten Album hört man Inspirationen aus Rock’n’Roll und Blues, die die Band im eigenen Stil umsetzt. Gleichzeitig sind auch ruhigere Töne von „PowerPack“ zu hören, mit Texten, die zum Nachdenken und Innehalten anregen. Ein Lied fällt auf wegen des provokanten Titels: „Scheiß di net a“ soll Mut machen. „Das passt vielleicht besonders gut zur aktuellen Situation“, meint Kracker: Wie jede Band steht „PowerPack“ vor dem Problem, dass Live-Auftritte zurzeit nicht möglich sind. „Aber wir konnten zuletzt immerhin wieder proben.“ Um den nötigen Abstand einhalten zu können, übte die Band öffentlich auf einem Parkplatz.

Klaus Kracker baut darauf, dass sich die Situation bis zum kommenden Jahr wieder entspannt. „2021 finden die Special Olympics in Regensburg statt. Wir hoffen sehr, dass wir spätestens dort wieder auftreten können.“ Ein weiterer fest eingeplanter Termin für 2021 ist das Zeltfestival in Lappersdorf. Die Band gehört seit Jahren fest zum prominent besetzten Line-up. „Wir eröffnen traditionell das Festival. Das wissen die Leute: Jedes Jahr kommen mehr zu unserem Auftritt“, so Kracker. Bis es wieder möglich ist, vor großem Publikum zu spielen, nutzt die Band das Open-Air-Programm „Sommerflimmern“: Die Stadt Regensburg unterstützt mit diesem Angebot Künstlerinnen und Künstler, um das Kulturangebot nach der Corona-Krise wieder zu beleben. Am 27. August greift „PowerPack“ im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais in die Saiten. Wer nicht bis zum nächsten Auftritt warten möchte, um in den Genuss von „PowerPack“ zu kommen: Das Album „Zamma“ ist jetzt erhältlich, als CD im Einzelhandel, als Download sowie in den Streamingportalen.

„PowerPack“ ging aus der Schülerband „Firebirds“ an der Pater-Rupert-Mayer-Schule hervor. Nach ihrer Schulzeit wollten einige Mitglieder weiter zusammen Musik machen: So entstand „PowerPack“ 2008 als Angebot der Offenen Behindertenarbeit der Caritas Regensburg.