Narragonia Regensburg Konfettigarde für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Die Narragonia plant für die kommende Faschingssession 2020/21 einen „normalen“ Ablauf. Findet der Fasching 2020/21 statt oder nicht, diese Frage stellen sich viele Präsidenten der Faschingsgesellschaften in ganz Deutschland. Nach der langen Zeit der Zurückhaltung und Abstandsregelung, haben die Garden der Narragonia mit den ersten Lockerungen zum Sport in Gruppen ihr Training wieder aufgenommen.

Regensburg. „Wir planen die Session 20/21 vorerst normal mit allen Veranstaltungen“, so Präsident Erich Lichtl von der Narragonia. „Alle Termine, Bands und Künstler sind von uns mit Vertrag verpflichtet, sollten aber von staatlicher Seite Einschränkungen kommen, werden wir natürlich nach den Vorgaben handeln oder gar Veranstaltungen absagen“, berichtet Lichtl. Natürlich hoffen jetzt alle Faschingsgesellschaften, dass es ab 11. November wieder Lockerungen gibt und nach dem bisher seltsamen Jahr die Menschen wieder ausgelassen feiern können, wenn auch vielleicht mit kleinen Einschränkungen.

Einen neuen Weg geht die Narragonia mit der Konfettigarde. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen mit körperlicher Behinderung die Chance geben, sich auch mit Tanz und Spaß am Fasching zu beteiligen. Auch dieser Personenkreis bietet bestimmt tolle Gardetänze“, meinte Lichtl. „Seien Sie gespannt.“ Besonders für diese Garde sucht die Narragonia noch Sponsoren und Unterstützer.

Verschiedene Kontakte mit Einrichtungen und Institutionen hat die Narragonia bereits hergestellt, ist aber weiter auf der Suche nach Sponsoren. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet. Doch um allen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, veranstaltet die Narragonia einen Tanz-Workshop am Samstag, 15. August, von 10 bis 14 Uhr, im Don-Bosco-Zentrum in Regensburg für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Am folgenden Tag, am Sonntag, 16. August, von 10 bis 14 Uhr, findet im gleichen Zentrum ein offener Tanz-Workshop für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, mal Gardetanz oder Showtanzluft zu schnuppern, statt. Die Teilnahme ist an beiden Tagen kostenlos.

Für Betreuung und Verpflegung an beiden Tagen sorgt die Narragonia. Anmeldung und Infos zum Workshop erfolgen per Mail an Christian.Biersack@narragonia.de oder unter der Telefonnummer 0171/ 2066159; weitere Infos gibt es auf der Homepage der Narragonia Regensburg im Internet unter www.narragonia.de. Wer Interesse an dem Verein, am Gardetanz und der Konfettigarde bekommen hat und sich beteiligen möchte, ob als Tänzer, Helfer, Vereinsmitglied oder natürlich gerne als Sponsor kann sich bei Präsident Erich Lichtl unter der Telefonnummer 0160/ 6982331 oder per Mail an info@narragonia.de melden. Infos zu geplanten Veranstaltungen der Narragonia Regensburg in der Session 20/21 gibt es per Mail an info@narragonia.de oder im Internet unter www.narragonia.de.