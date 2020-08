Festakt Schierling hat einen neuen Ehrenbürger – Auszeichnung für Richard Rohrer

Der Schierlinger Lehrer und Marktrat a. D. sowie TV-Vorsitzender Richard Rohrer (rechts) hat die Chronik des Ortes bis in die Neuzeit geschrieben und wurde dafür von Bürgermeister Christian Kiendl mit der Ehrenbürger-Würde ausgezeichnet. Foto: Fritz Wallner

Richard Rohrer hat in fünfeinhalb Jahren ehrenamtlicher Arbeit bei 6.300 Arbeitsstunden den zweiten Teil der Chronik „Schierling und die Schierlinger“ vorgelegt. Auf 600 Seiten gibt es wichtige Einblicke in die Spanne vom beginnenden 18. Jahrhundert bis in die Neuzeit.