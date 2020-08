Kultur Auswirkungen auf Vereine und Veranstaltungen – Corona-Pandemie beeinträchtigt Brauchtumspflege

Zu Gast in der Oberpfalz: Lotte Eicher, Erich Tahedl (stv. Vorsitzender), Günter Frey (stv. Vorsitzender), Regierungspräsident Axel Bartelt, Anton Hötzelsperger (Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit) mit Ehefrau Rosi, Landesvorsitzender Max Bertl, Peter Eicher (stv. Vorsitzender) und Christian Kammerbauer (Bayer. Trachtenjugend). Foto: Regierung der Oberpfalz/Stühlinger

Die Corona-Pandemie trifft die Kulturbranche – und damit auch die Trachtenvereine – hart: Traditionsveranstaltungen, wie unter anderem der über 600 Jahre alte Bad Kötztinger Pfingstritt, stehen nur exemplarisch für eine Vielzahl an traditionsreichen Festen, Feiern aber auch Kursen in ganz Bayern, die in diesem Jahr abgesagt werden mussten.