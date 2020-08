Wunschpferd bauen Das „KunstKästchen“ – ein Kreativset nicht nur für die Ferien

„Schimmel oder Einhorn? Bau dir dein Wunschpferd“. Foto: KOG/Gabriela Kašková

Schimmel oder Einhorn? Mit dem neuen „KunstKästchen“ können sich Kinder ein Wunschpferd bauen. In der roten Box ist alles zu finden, was man für eine Kreativstunde zu Hause braucht. Zu kaufen gibt es sie an der Museumskasse im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg.