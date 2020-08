Kultur Erfolgreiches Crowdfunding – das virtuelle „Spectaculum“ findet statt

Am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr, war klar: Das Crowdfunding für das Stadtmaus-Projekt „virtuelles Spectaculum“ war erfolgreich, die benötigten Mittel wurden gesammelt und der Mittelaltermarkt wird vom 14. bis 20. September online stattfinden.

Regensburg. Thomas Ruhfaß, der Geschäftsführer der Stadtmnaus in Regensburg, ist begeistert: „Ich freue mich, dass das ,virtuelle Spectaculum‘ zustande kommt und wir soviel positive Unterstützung von unseren langjährigen Partnern und auch von unseren Gästen erhalten. Viele Firmen, für die wir normalerweise Betriebsfeiern, Jubiläen und Weihnachtsfeiern ausrichten, haben diesmal uns unterstützt und das fühlt sich gut an!“ Ein großes Dankeschön geht auch an die Regensburg Tourismus GmbH, die als touristischer Partner das Projekt ebenfalls finanziell unterstützt hat. Und nicht zu vergessen ist auch die Solidarität aus der Politik: Eine private Spende von Ulrich Lechte, dem Bundestagsabgeordneten der FDP, und vor allem die unglaublich großzügige Unterstützung von Kerstin Radler, der Landtagsabgeordneten der Freien Wähler (Foto), haben das ,virtuelle Spectaculum„ erst möglich gemacht!

„Ganz wichtig für uns waren aber auch die Spenden für unsere Prämien, wie zum Beispiel das Eichhofener Bier oder auch die handgemachte Seife“ ergänzt Judith Lauth, die als Projektstarterin beim Crowdfunding auftritt. „Die ganz kleinen Spenden ab zehn Euro haben den Unterschied gemacht, denn auf jede Spende ab zehn Euro hat die Rewag nochmal zehn Eurodraufgelegt. Das größte Dankeschön geht daher an unsere Fans und die Gäste der letzten Jahre! Das hat uns auch gezeigt, dass unser ,Spectaculum‘ nicht nur uns, sondern auch unseren Gästen ans Herz gewachsen und aus der Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist.“

„Jetzt geht’s aber an die Planung“ sagt Christine Vogel, die zweite Geschäftsführerin. „Wir haben richtig Lust uns mit einem detailverliebt geplanten Online-Projekt in einem spannenden Metier auseinanderzusetzen und für unsere Gäste, Künstler, Standler und Aussteller einen großartigen Mittelaltermarkt auf die virtuelle Bühne zu bringen. Die gewohnte Stadtmaus-Qualität bleibt natürlich auch in der digitalen Welt unsere Devise!“