Für 17 Gemeinden Sieben Millionen Euro für mehr Lebensqualität und stärkeren sozialen Zusammenhalt in der Oberpfalz

Im Jahr 2020 wird eine umfangreiche Neustrukturierung der Städtebauförderung umgesetzt. „Mit den drei neuen Programmen machen wir die Städtebauförderung einfacher und verständlicher. Damit können wir weiterhin ein verlässlicher Partner für die bayerischen Städte und Gemeinden sein“, so Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer.

Oberpfalz. „Gerade das Programm ,Sozialer Zusammenhalt‘ liegt mir persönlich sehr am Herzen. Es leistet einen wichtigen Beitrag für eine soziale Stadtentwicklung, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt“, so Schreyer weiter. Gefördert werden dabei unter anderem Spiel- und Sportflächen für Kinder und Jugendliche, Stadtteiltreffs und barrierefreie Straßen und Plätze. Dieses Jahr erhalten 17 Städte und Gemeinden in der Oberpfalz Fördermittel in Höhe von 7 Millionen Euro.

In der Marktgemeinde Plößberg wird mit den Fördermitteln die Sanierung des evangelischen Pfarrhauses und des Pfarrgartens unterstützt. In dem städtebaulich wichtigen Gebäude im Ortskern werden neben dem Pfarrbüro Räume für gemeinschaftliche Nutzungen und Wohnräume in den Obergeschossen geschaffen. Die Stadt Grafenwöhr setzt die Neugestaltung der Eichendorffstraße fort. Die Maßnahmen sind bereits im Bau und dienen der Aufwertung des Wohnumfeldes in der Wohnsiedlung an der Eichendorffstraße.

Für das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ stehen in Bayern im Jahr 2020 in der Summe 50,1 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt werden 150 Gebiete in 132 bayerischen Kommunen gefördert. Zusammen mit den Mitteln der Kommunen stehen über 78 Millionen Euro für die Projekte zur Verfügung. Die Einbindung der Bewohner und bürgerschaftliches Engagement sind wichtige Erfolgsfaktoren des Programms. Die Kommunen können dank der Förderung Stadtteiltreffs oder Bürgerhäuser für gemeinsame Aktivitäten, Begegnung und Integration realisieren. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds, vor allem auch Spiel- und Sportflächen für Kinder und Jugendliche.

Zum Programmjahr 2020 haben Bund und Länder die Städtebauförderungsprogramme auf drei Programme reduziert: „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung und Flexibilisierung. Bundesinnenminister Horst Seehofer: „Wir verschlanken unsere Förderstruktur. Damit erleichtern wir den Städten und Kommunen die Umsetzung ihrer Vorhaben. Zudem wird der Klimaschutz zur Fördervoraussetzung. Städtebauförderung ohne Klimaschutz wird es künftig nicht mehr geben.“ Neben der energetischen Gebäudesanierung ist hierbei die Verbesserung der grünen Infrastruktur ein wesentlicher Baustein. Attraktive Grün- und Freiflächen steigern nicht nur die Lebens- und Wohnqualität in den Städten und Gemeinden, sondern sorgen auch für ein besseres Stadtklima. Freiflächen mit vielfältigen Spiel- und Freizeiteinrichtungen fördern zudem die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.

Fördermaßnahmen in der Oberpfalz

Amberg, Luitpoldhöhe, 30.000 Euro

Auerbach, Altstadt, 510.000 Euro

Eschenbach, Altstadt/Brachflächen südl. der Altstadt, 300.000 Euro

Grafenwöhr, Altstadt/Eichendorffstraße, 1.020.000 Euro

Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach), Marktkern, 120.000 Euro

Neumarkt, Stadtkern, 300.000 Euro

Plößberg, Ortskern, 360.000 Euro

Regensburg, Innerer Südosten, 2.100.000 Euro

Schmidmühlen, Marktkern, 30.000 Euro

Schönsee, Stadtkern, 180.000 Euro

Seubersdorf, Ortsmitte, 600.000 Euro

Sinzing, Ortsmitte, 30.000 Euro

Velburg, Altstadt, 180.000 Euro

Vilseck, Altstadt, 30.000 Euro

Wackersdorf, Ortskern, 150.000 Euro

Waldershof, Altstadt, 120.000 Euro

Wiesau, Ortskern, 900.000 Euro