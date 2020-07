„Erdanziehung“ präsentiert „Panamericana – Mit der Vespa von Alaska nach Feuerland“ – Live-Stream von und mit Alexander Eischeid

Die „Erdanziehung“ präsentiert am Dienstag, 21. Juli, um 20 Uhr, erstmals die faszinierende Live-Foto- und Filmshow „Panamericana – Mit der Vespa von Alaska nach Feuerland“ als kostenlosen Online-Live-Stream.

Bayern. Zu sehen ist die packende Show weltweit im Internet unter www.erdanziehung.com. Von Alaska nach Feuerland! Diesen Traum träumten schon viele. Aber Alexander Eischeid wollte es anders machen, anders als alle anderen vor ihm … Auf einer ausrangierten Postvespa wagt er das Abenteuer entlang der Panamericana und nimmt dabei noch eine zusätzliche Herausforderung an: „Bring das Wasser der Arktis zum Südatlantik nach Ushuaia“, so lautet sein ungewöhnlicher Postauftrag. Grenzerfahrungen bis zum Äußersten durch Hitze, Kälte, Sturm und Regen fordern ihn auf dieser epischen Reise.

Gleichzeitig warten aber auch unvorstellbare Glücksgefühle und Erlebnisse entlang der Strecke. Menschen öffnen ihm Haus, Hof, Werkstatt und vor allem ihre Herzen, wenn er mit seinen klapprigen, 7,5 PS starken Fernreisemobil einrollt. Alexander wächst auf seiner Reise mehrfach über sich hinaus und wird zum Navigator, Dolmetscher, Mechaniker, zum Koch und zum glücklichsten Menschen der Welt. Sein Lebensmotto: „Life is for living!“ kann er auf dem Sattel seines Zweitakters trotz – oder gerade wegen? – des kleinen Budgets und seiner aufgeschlossenen Art in den Wäldern, Wüsten, Steppen, in den Bergen, dem Dschungel und den Großstädten voll und ganz genießen.

Nach 71.000 Kilometern, acht Kolben, zwei Zylindern, drei Bremstrommeln, fünf Satz Reifen und der Erfüllung seines Lebenstraumes vereint er mit einem Jubelschrei das Wasser vom Arktischen Ozean aus Alaska am südlichsten Punkt der Erde mit dem des Südatlantik.

Jetzt ist das Abenteuer einmalig weltweit als Live-Stream zu sehen am Dienstag, 21. Juli, um 20 Uhr, im Internet unter www.erdanziehung.com zu sehen. Während des Live-Streams besteht die Möglichkeit, über den Chat direkt mit Alexander Eischeid in Kontakt zu treten. In regelmäßigen Abständen wird er versuchen, alle Fragen zu beantworten und auf Kommentare eingehen.