Kultur Klaus Kusenberg übernimmt Interimsintendanz am Theater Regensburg für die Spielzeit 2021/22

Chin-Chao Lin, Georg Reischl, Klaus Kusenberg, Maria-Elena Hackbarth, Christina Schmidt. Foto: Marc Windmeißer

Der Verwaltungsrat des Theaters Regensburg hat in seiner Sitzung am 17. Juli einstimmig beschlossen, das Theater Regensburg in der Spielzeit 2021/22 interimsweise von Schauspieldirektor Klaus Kusenberg leiten zu lassen, bis für die Spielzeit 2022/23 eine Nachfolge für Intendant Jens Neundorff von Enzberg gefunden ist, der ans Meininger Staatstheater wechselt.