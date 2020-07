Haus der Bayerischen Geschichte „Zeitlang – Erkundungen im unbekannten Bayern“ mit Sebastian Beck und Hans Kratzer

„Woidwoife Bodenmais“. Foto: Sebastian Beck

Gamsbart, Berge, Königsschlösser: Wer an Bayern denkt, der verbindet damit oft die gängigen Klischees. Eine ganz andere Seite des Freistaats zeigen die SZ-Redakteure Sebastian Beck (Fotografien) und Hans Kratzer (Texte) in der Ausstellung „Zeitlang – Erkundungen im unbekannten Bayern“, die noch bis zum 30. August im Foyer des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg kostenfrei zu sehen ist.