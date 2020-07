Kultur Der Bezirkstag der Oberpfalz vergibt Zuschüsse in den Landkreis Regensburg

In der jüngsten Sitzung vergab der Kulturausschuss des Bezirkstags der Oberpfalz unter Leitung von Bezirkstagspräsident Franz Löffler im Freilandmuseum Oberpfalz auch Zuschüsse in Höhe von rund 96.000 Euro an Antragsteller aus dem Landkreis Regensburg.

Landkreis Regensburg. Im Rahmen der Allgemeinen Denkmalpflege bewilligten die Bezirksräte insgesamt über 43.000 Euro. Davon gehen 30.450 Euro an die Katholische Kirchenstiftung Zaitzkofen für die Außenrenovierung der Filialkirche St. Stephan, 5.800 Euro an die Katholische Filialkirchenstiftung Sengkofen für die Kirchturmsanierung, 4.100 Euro sind für die Instandsetzung des Stadls Königsmühle in Beratzhausen eingeplant, 1.608 Euro für die Gesamtinstandsetzung der Wegkapelle „Gegeißelter Heiland“ in Hemau und 1.664 Euro für die Instandsetzung von Getreidekasten, Scheune und Austragshaus in Pentling-Matting.

35.000 Euro erhält die Gemeinde Barbing im Rahmen des Burgen- und Schlösserprogramms für die Innenrenovierung des Rathauses und 1.900 Euro gehen an den Landkreis Regensburg für Voruntersuchungen am Schloss in Altent-hann.

Auch zwei Projekte der kulturellen Zusammenarbeit zwischen der Oberpfalz und Tschechien unterstützen die Bezirksräte, nämlich mit insgesamt 3.000 Euro das Projekt des Gymnasiums Lappersdorf „Jugend debattiert grenzenlos“ 2019 und 2020 mit Schülern der Deutschen Schule Prag.

Das Kuratorium Burg Wolfsegg erhält für die Neu- und Wiedereinrichtung des Burgmuseums 10.000 Euro aus dem Fördertopf für nichtstaatliche Museen.

Zuschüsse für den Ankauf von Trachten erhalten der Trachtenverein Stamm Hemau (915 Euro) und die Schützengesellschaft Edelweiß Eltheim (158 Euro). Unterstützt wird auch die Instrumentenbeschaffung des Musikvereins Undorf (533 Euro) und der Blaskapelle Bernhardswald (350 Euro).

500 Euro gehen im Rahmen der Popularmusikförderung an die Band „Eclipse Sol-Air“.

Außerdem wird die Publikation „Das Dominikanerinnenkloster Pettendorf“ von Prof. Dr. Alois Schmid mit 800 Euro gefördert.