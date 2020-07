Geldsegen aus München Bauphysikalische Untersuchungen am Nordtrakt des Klosters Frauenzell notwendig

Ein Besuch mit guter Nachricht: Bei einer Stippvisite im Kloster Frauenzell hat Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt, Mitglied des zuständigen Finanzausschusses im Bayerischen Landtag, Bürgermeisterin Irmgard Sauerer quasi „druckfrisch“ über eine Förderzusage der Bayerischen Städtebauförderung informiert.

Brennberg. 30.000 Euro erhält die Gemeinde aus dem Landestopf, um bauphysikalische Untersuchungen am Nordtrakt und dem beeindruckenden Refektorium des Klosters durchführen zu können. Diese sind notwendige Voraussetzung für weitere Konzepte und Sanierungen der bundesweit bedeutsamen Gebäude.

Insgesamt, so Bürgermeisterin Sauerer, seien in nächster Zeit Investitionen über rund 130.000 Euro geplant – ein Großteil davon getragen durch Freistaat, Landkreis und Denkmalschutz. „Investitionen, die sich lohnen“, sagt Gotthardt. Kloster Frauenzell sei ein historisches Kleinod, das weit und breit seinesgleichen suche. Gemeinsam mit Sauerer ist es ihm „ein persönliches Anliegen“, Nutzungsmöglichkeiten für den Klosterbau zu finden. Das gemeinsam mit den Nachbargemeinden erdachte Konzept der „Kulturachse Ost“ hält er für „wegweisend“. Mit dem Kloster Frauenzell, dem alten Pfarrhof in Altenthann und dem dazwischen liegend Himmeltal habe man ein „wunderbares Ensemble, das seine Geschichten erzählt“. Wenn der Freistaat seinen Beitrag leisten könne, um das zu unterstützen, „dann geht mir das Herz auf“, so Gotthardt.