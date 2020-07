Grafik trifft Gemälde „Kunst-StellDichEin“ – Präsentation im Kunstforum Ostdeutsche Galerie

„Kunst-StellDichEin“ – der Titel für die neue Präsentation im Kunstforum Ostdeutsche Galerie könnte kaum treffender sein. Das mobile Gehäuse, in das sich gerade Mal eine Person hineinstellen kann, bietet einen exklusiven Ausstellungsraum für ein Kunstwerk aus der Grafischen Sammlung des Museums.

Regensburg. In den nächsten Monaten wandert dieser Schaukasten durch die Schausammlung. So trifft alle vier Wochen eine neue Grafik auf eines der Werke der Dauerausstellung. Dabei ergeben sich spannende Zusammenhänge. Im Juli findet das „StellDichEin“ im ersten Ausstellungssaal statt. Zu entdecken gibt es eine Fotografie von Barbara Klemm, die wiederum eine der berühmten Verhüllungsaktionen von Christo zeigt. Welches der ausgestellten Gemälde spielt hier wohl den Gegenpart? Das erfahren die Besucherinnen und Besucher in der Audioaufnahme, die dank einer Zusammenarbeit mit dem Kulturpartner „Bayern2“ entstehen konnte. Die Geschichten selbst hat die nun ehemalige Leiterin der Grafischen Sammlung im Kunstform Ostdeutsche Galerie, Dr. Nina Schleif, geschrieben. Das Projekt ist ihr Abschieds- und Geburtstagsgeschenk fürs Museum, das diesen Sommer sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Insgesamt wird das „StellDichEin“ bis Januar 2021 sieben Stationen durchlaufen. So bereichern ausgewählte Fotografien, Zeichnungen und Drucke zeitweise die Dauerausstellung des KOG. Im Gegensatz zu Gemälden oder Skulpturen können die lichtempfindlichen Papierarbeiten aus der umfangreichen Grafischen Sammlung des Museums nicht permanent ausgestellt sein.