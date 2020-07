Zuschuss für Musikschulen und -vereine Landkreis fördert musikalische Bildungseinrichtungen

Der Landkreis fördert die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Foto: Varga

In den kommenden Tagen wird die Förderung des Landkreises für musikalische Bildungseinrichtungen in Höhe von insgesamt 91.250 Euro an 22 Sing- und Musikschulen sowie Musikvereine und Blaskapellen ausbezahlt.