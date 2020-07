Haus der Bayerischen Geschichte Neuer Film zum Wintersport in Bayern – Dauerausstellung lockt mit neuen Höhepunkten

Alois Schloder, Bernd Sibler und Dr. Richard Loibl vor dem Haus der Bayerischen Geschichte. Foto: Kathrin Lechl

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg lockt zum einjährigen Jubiläum mit Neuigkeiten und Veränderungen in der Dauerausstellung. Unter anderem gibt es einen neuen Film zum Wintersport in Bayern.