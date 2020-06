Konzert „The Sound of Accordina” mit Nico Graz im Leeren Beutel – zwischen traditionellem Jazz und Weltmusik

Foto: Leonie Graz

Am Donnerstag, 2. Juli, um 20.45 Uhr, kommt Nico Graz mit dem „Sound of Accordina“ in den Jazzclub Regensburg. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf.