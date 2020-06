Zuschüsse Stiftungsrat fördert kulturelle Projekte im Raum Regensburg mit knapp 125.000 Euro

Die Regensburger Landtagsabgeordnete Margit Wild teilt mit, dass der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung in seiner Sitzung heute beschlossen hat, einige Projekte in der Region Regensburg zu bezuschussen.

Regensburg. Der Katholischen Kirchenstiftung Hl. Dreifaltigkeit wird zur Restaurierung der Kirchenaltäre der Katholischen Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 3.150 Euro bewilligt.

Dem Antragsteller wird zur Sanierung des Giebels eines Anwesens am Watmarkt in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 2.700 Euro bewilligt.

Dem Antragsteller wird zur Instandsetzung von Kaminköpfen, Fenster und Stucke eines Anwesens in der Blumenstraße in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 11.000 Euro bewilligt.

Der Stadt Regensburg wird zur steinrestauratorischen Instandsetzung des Reichsstadtbrunnens auf dem Neupfarrplatz in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 7.200 Euro bewilligt.

Der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Regensburg wird zur Sanierung des ehemaligen Bethauses im Evangelischen Zentralfriedhof in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 46.800 Euro bewilligt.

Dem Antragsteller wird zu Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden An der Donau in Pentling-Matting ein Zuschuss in Höhe von 2.700 Euro bewilligt.

Der Gustl 4 GbR wird zur Sanierung eines Anwesens am Augustinerplatz in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 22.300 Euro bewilligt.

Dem Katholischen Kinderheim Hemau e. V. wird zur Sanierung der Bäder in zwei heilpädagogischen Gruppen im Kinderheim in Hemau ein Zuschuss in Höhe von 12.150 Euro bewilligt.

Dem Verein Special Olympics Bayern e. V. wird zur Unterstützung der Special Olympics 2021 in Regensburg ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro bewilligt. „Ich freue mich sehr, dass die Ausrichter der Special Olympics in Regensburg finanziell vom Freistaat unterstützt werden“, so Margit Wild.