Führungen mit der Künstlerin Mais – ästhetische und ökologische Aspekte

Catrin Bolt mit Kuratorin Regina Hellwig-Schmid. Foto: Michael Bothner/Donumenta

Mais ist das am meisten angebaute Getreide weltweit. Es ist Futtermittel, Energieträger und Kunststoffersatz. Mit 596 Maiskolben berührt Catrin Bolts Installation „Monokulturelles Stillleben (Kukuruz)“ ästhetische, ökonomische, ökologische und archäologische Aspekte. Am 26. Juni, um 17 Uhr, gibt der Artist Talk Gelegenheit, mit der Künstlerin zu diskutieren. Am 27. und 28. Juni sind Führungen mit Catrin Bolt möglich. – für Artist Talk, Führungen und Gespräche wird um Anmeldung gebeten.