Volksmusik in Coronazeiten Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz informiert über digitales und analoges Angebot

Seit einigen Jahren informiert die Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz mittels des Volksmusikkalenders regelmäßig über öffentliche Termine zum gemeinsamen Singen, Musizieren und Tanzen in der gesamten Oberpfalz. In Coronazeiten sind alle Veranstaltungen abgesagt, einige werden ins nächste Jahr verschoben.

Oberpfalz. Freunde der traditionellen Volksmusik müssen somit auf vieles verzichten. Die Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz gibt daher heute Tipps, wie Musikliebhaber auch jetzt auf ihre Kosten zu kommen. Empfohlen wird zum einen der Besuch der Sonderausstellung „Maurerklavier und Wanzenpress“, die derzeit im Oberpfälzer Freilandmuseum zu sehen ist. Die Ausstellungsmacher Dr. Elmar Walter und Roland Pongratz haben die Schau – mit Unterstützung der Kultur- und Heimatpflege – extra für ihre Station in der Oberpfalz erweitert und erneuert. Die multimediale Sonderausstellung zur Harmonikageschichte zeigt Musikinstrumente aus dem bayerischen und dem böhmischen Raum wie auch die grenzübergreifende Musiktradition in Ostbayern. Mit Kopfhörern und/oder Smartphone kommt der Besucher auch in den Genuss der Film- und Toninhalte. Bitte beachten: Es dürfen immer nur sechs Personen gleichzeitig in die Ausstellung, die Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr besucht werden kann.

Zum anderen gibt es reichhaltiges Noten- und Informationsmaterial bei der Bezirksheimatpflege, das zum Singen und Musizieren einlädt. Noch fast druckfrisch ist die Neuauflage der Notenmappe „Zwiefache aus der Oberpfalz“, die zusammen mit der Abteilung Volksmusik des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege herausgegeben wurde. Dem Thema Zwiefachen widmen sich auch die zu den Zwiefachentagen in Hemau und Furth im Wald erschienenen Notenhefte, die kostenlos bestellt werden können. Nicht nur Zwiefache gibt es in den Singbüchern „Gäih, sing ma oans!“ (kostenlos) und „Singen im Tirschenreuther Land“ zu erkunden, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen.

Ganz aktuell sind die „Mitteilungen aus dem Oberpfälzer Volksmusikarchiv und den Sammlungen der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz (MOVAS)“ erschienen. Der erste Band beinhaltet neben dem Verzeichnis der Liederbuchsammlung von Manfred Langer vier Aufsätze unter anderem zu den „Fuchsmühler Gsangln“ und den volks- und folkmusikalischen Aktivitäten rund um die „Anti-WAA-Proteste“. Ausgerüstet mit diesem umfangreichen Material dürfte sich die Wartezeit bis zu den nächsten Volksmusikveranstaltungen in der Oberpfalz sowie zum dann vierten Zwiefachentag in Berching am 24. April 2021 gut verkürzen lassen.

Eine genaue Auflistung der Veröffentlichungen findet sich auf der Homepage des Bezirks Oberpfalz im Internet unter www.bezirk-oberpfalz.de. Die Hefte und Noten können unter der Telefonnummer 0941/ 91001381 oder per Mail an bezirkhsheimatpfle-ge@bezirk-oberpfalz.de bestellt werden.