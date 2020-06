Einsendeschluss 30. Juni Wer wird Kulturpreisträger 2020?

Um kulturelles und bürgerliches Engagement sowohl zu würdigen als auch zu wecken, verleiht der Landkreis Regensburg dieses Jahr bereits zum zwölften Mal einen Kulturpreis für hervorragende Leistungen auf kulturellem, künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet.

Landkreis Regensburg. Daneben wird auch dieses Jahr wird wieder für Jugendliche und junge Erwachsene bis zu einem Alter von 25 Jahren ein Jugendkulturpreis ausgeschrieben. Des Weiteren wird auch dieses Jahr wieder ein Kulturpreis für das Lebenswerk verliehen werden. Der Kulturpreis ist mit 5.000 Euro dotiert, der Jugendkulturpreis mit 1.000 Euro, der Kulturpreis für das Lebenswerk ist undotiert. Zusammen mit den Geldpreisen werden jeweils eine Symbolfigur und eine Urkunde überreicht. Die Preise können sowohl an Einzelpersonen als auch an Personengruppen vergeben werden, die durch Leben oder Wirken mit dem Landkreis Regensburg verbunden sind und sich hervorragende Verdienste um das kulturelle Leben erworben haben.

Vorschlagsberechtigt ist jedermann, es gibt also keine Beschränkung etwa auf die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Regensburg. Schriftlich oder per Mail und mit einer kurzen Begründung können Vorschläge bis spätestens Dienstag, 30. Juni, beim Kulturreferat des Landratsamtes Regensburg, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, per Mail an kulturreferat@lra-regensburg.de eingereicht werden. Ein unabhängiger, mit Fachleuten für Bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Heimatpflege besetzter Kulturpreisbeirat wird die eingegangenen Vorschläge bewerten.

Im vergangenen Jahr wurde Prof. Dr. Peter Morsbach aus Karlstein mit dem „Kulturpreis des Landkreises Regensburg“ ausgezeichnet, den „Jugendkulturpreis des Landkreises Regensburg“ erhielten „Die Jungen Wilden aus’m Laabertal“ aus Laaber und der „Kulturpreis des Landkreises Regensburg für das Lebenswerk“ ging an den leidenschaftlichen Amateurfilmer Albert Schettl aus Neutraubling.

Die „Richtlinien für die Vergabe des Kulturpreises des Landkreises Regensburg“ finden Interessierte im Internet unter www.landkreiskultur.de. Bei weiteren Fragen zum (Jugend)-Kulturpreis steht das Kulturreferat im Landratsamt jederzeit gerne zur Verfügung, entweder unter der Telefonnummer 0941/ 4009-287, -687, -335 oder per Mail an kulturreferat@lra-regensburg.de.