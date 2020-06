Endlich wieder Theater Konzerte und Schauspiel unter freiem Himmel auf der Freilichtbühne im Thon-Dittmer-Palais

Die 95 Tage dauernde theaterlose Zeit endet in Regensburg am Montag, 15. Juni! Dann heißt es: Endlich wieder Live-Theater! Künstlerinnen und Künstler treffen auf Publikum – analog – unter freiem Himmel. Echter Applaus statt Emojis, gemeinsames Erleben statt Splitscreen. Vom 15. Juni bis zum 19. Juli finden auf der Freilichtbühne im Thon-Dittmer-Palais Konzerte und Schauspiel unter freiem Himmel statt.

Regensburg. Der Vorverkauf für die jeweils 100 Karten pro Vorstellung startet am Montag, 8. Juni, um 10 Uhr. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten einen Treue-Rabatt von zehn Prozent. Die acht Programme bieten an 22 Vorstellungsterminen eine große Bandbreite an Theater: Ob schwungvoller Operettenabend mit Hits aus der „Fledermaus“ oder dem „Vogelhändler“, ob Goethes „Reineke Fuchs“ als packendes Live-Hörspiel mit drei Schauspielerinnen und Schauspielern, ob Kinderkonzert zu „Peter und der Wolf“, Kammerkonzerte mit Streich- oder Bläserformationen und Werken von Wolfgang Amadeus Mozart bis Samuel Scheidt, ob herrlich unterhaltsame öffentliche Paartherapie in der Inszenierung „Paare“ von Klaus Kusenberg und Daniela Wahl oder eine spanische Serenade mit melancholisch bis satirischen Liedern und Arien aus „Zarzuelas“ sowie Tänzen, vorgetragen von Sara-Maria Saalmann und einem Streichquartett – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein.

Selbstverständlich steht bei allen Vorstellungen der Infektionsschutz für Publikum und Mitwirkende an höchster Stelle. Im großen Innenhof des Thon-Dittmer-Palais stehen pro Vorstellung 100 Plätze zur Verfügung, für die Karten ab 8. Juni personalisiert verkauft werden (Kauf nur direkt an der Theaterkasse, per Telefon oder Mail, Reservierungen nicht möglich). Angeboten werden „Sitzinseln“ mit einem, zwei oder drei Plätzen, die mit großem Sicherheitsabstand angeordnet sind. Ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn werden die Sitzplätze dann nach Reihenfolge des Eintreffens vom Einlasspersonal zugewiesen. Das Theater bittet schon jetzt herzlich um Verständnis und Einhaltung der sicherlich ungewohnten Maßnahmen – andererseits war die Beinfreiheit noch nie so groß!

Ausführliche Informationen zu den Infektionsschutzmaßnahmen erhalten alle Kundinnen und Kunden beim Kartenkauf, aktuelle Informationen sind im Internet unter www.theater-regensburg.de abrufbar.