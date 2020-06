Newcomer Indie von „Magnus Black“ – authentisch und einprägsam

Es gibt sie noch – ehrliche Indiemusik! Alles komplett selbst gemacht vom ersten bis zum letzten Ton – was heutzutage eher eine Seltenheit ist, will der Regensburger Songwriter „Magnus Black“ mit seinem neuen Musikprojekt wieder erlebbar beziehungsweise hörbar machen. Am Freitag, 29. Mai, erschien die Debütsingle „Eine Geschichte“.

Regensburg. Seine Musikkarriere gestartet hat der Bassist 1997 bis 2000 in der Band „Atomic“ und 2004 bis 2008 bei „Rocket Uppercut“. Schon damals hat sich der heute 41-Jährige immer gerne mit eingebracht und Sachen selbst in die Hand genommen. Nachdem erst einmal alles brach lag, kaufte er sich für 50 Euro eine Gitarre, lernte ein paar Akkorde und baute seinen Keller zum Musikstudio aus. Als die Ausrüstung immer professioneller wurde und eine Videosoftware hinzukam, wurde es ernst und das Musikprojekt „Magnus Black“ war geboren.

Der Name spielt unter anderem auf „Men in Black“ und die düstere, geheimnisvolle Underground-Stimmung, die der Musik nicht zuletzt aufgrund des Entstehungsortes im Keller zugrunde liegt. Die musikalischen Einflüsse von „Magnus Black“ sind mit Brit-Pop-Bands wie „Oasis“ und „Blur“ oder der Hamburger Gruppe „Tocotronic“ und „Wanda“ aus Wien teils englisch-, teils deutschsprachig. Doch der Songwriter schreibt lieber alles auf Deutsch, so falle es ihm leichter, gesellschaftskritische Themen anzusprechen, erklärt der 41-Jährige. Denn in seiner Musik geht es viel ums Anderssein, um Freiheit und um Zwänge in der Gesellschaft. „Kritik ist immer mit drin, aber jeder kann ein bisschen was selbst reininterpretieren“, beschreibt der Newcomer seine Texte. Im Musikvideo zur Debütsingle „Eine Geschichte“ sind beispielsweise kurz Trump und Erdogan zu sehen.

Die Single ist auf allen gängigen Plattformen zu hören, das Musikvideo und mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.magnusblack-music.com. Eine zweite Single ist in ein paar Monaten geplant, ein Album nächstes Jahr. Ob und wann man „Magnus Black“ live erleben kann, steht noch nicht fest – wer nichts verpassen will, folgt dem Newcomer also am besten auf Instagram oder Facebook und genießt in der Zwischenzeit die authentische und einprägsame Debütsingle!