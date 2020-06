Kultur Kunst in der Corona-Zeit bei der Sommerakademie in Beratzhausen

Für Künstler, die sich kreativ weiterentwickeln wollen, ist die Sommerakademie in Beratzhausen-Schwarzenthonhausen ein Lichtblick. „Seit 1993 dürfen wir ohne Unterbrechung zur internationalen Sommerakademie einladen und wir sind zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr klappt,“ so Michael Eibl, Vorsitzender des Kuratoriums Europäische Kulturarbeit, das die Akademie erfolgreich betreibt.

Beratzhausen. Wie im vergangenen Jahr ist die Familie Höllriegl auf dem Bernhof Gastgeber. Die Organisatoren werden sich mit einer Teilnehmerbegrenzung und einem Hygienekonzept auf die Ausnahmesituation einstellen. „Bei den Bildhauern sind die Abstände und das Tragen von Masken schon fast Routine. Die Maler werden wir auf verschiedene Ateliers verteilen,“ so die Organisatoren.

Neu in diesem Jahr ist ein ganz besonderer Workshop für Kinder: „Du bist einmalig/Youare magic“ mit Christiane Bezold und Nicole Kamasys. Um die Kurse räumlich zu entzerren, findet dieser in Haderlsdorf statt. „Gemeinsam mit anderen Kindern fertigen wir vom 3. bis zum 5. August mitten in der Natur lebensgroße Pappfiguren von euch selbst. Und damit die auch so richtig echt aussehen, greifen wir in die bunte Mal- und Bastelschatzkiste und verzieren alles ganz nach Lust und Laune. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lasst uns zusammen entdecken, was alles möglich ist. Die facettenreiche Natur um uns herum ist der perfekte Ort für Inspiration und um sich kreativ auszutoben, motiviert Christiane Bezold, die auch die Arbeit des Kuratoriums verstärken wird. Es kommt den beiden Dozentinnen auf Toleranz und ein respektvolles, wertschätzendes Miteinander im Hinblick auf Natur und Mensch ganz besonders an.

Fest im Programm sind Steinbildhauerei mit Rainer Fritsche ab 27. Juli, Malerei-Experimente zu Farbe, Form und Themen mit der Künstlerin Nora Matocza ab 27. Juli, Töpfern für Kinder von acht bis zwölf Jahren mit Anna Beckstein-Pilz ab 27. Juli, Holzbildhauerei mit dem Bildhauer Helmut Wolf ab 3. August und Malerei mit dem Maler Matthias Schlüter ebenfalls ab 8. August.

Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie plant das Kuratorium die Abschlussveranstaltung. „Wir müssen aber damit rechnen, dass der Kreis um die Kursteilnehmer sehr klein wird,“ so Organisator Thomas Reindl. Ein großes Fest wie im vergangenen Jahr, an dem sich das gesamte Dorf beteiligte, wird wohl erst 2021 wieder möglich sein. Dann soll auch das ursprünglich für dieses Jahr geplante Symposium „Festma(h)len“ stattfinden.

Informationen erhalten Interessierte per Mail an michael@eibl-beratzhausen.de oder thomas.reindl@t-online.de.