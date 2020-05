Auf Instagram „Was macht eigentlich …?“ – ein interaktives Theatergame zu Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“

„Michael Kohlhaas“, Spielzeit 2017/18. Foto: Jochen Klenk

Theater in Zeiten von Corona heißt: „Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir eben zu euch!“, so Marcel Klein, Schauspieler am Jungen Theater Regensburg. Theater ist gemeinsames Spiel und das wird nun auf den Instagram-Kanal verlegt, für den Marcel Klein und seine Kolleginnen und Kollegen das Theatergame „Was macht eigentlich …?“ entwickelt haben.