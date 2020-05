Unter strengen Auflagen Stadtbücherei Regensburg bietet sichere Ausleihe für Angehörige der so genannten Risikogruppen

Ab Mittwoch, 13. Mai, können Medien in der Stadtbücherei am Haidplatz und den Stadtteilbüchereien Nord, Süd, Burgweinting und Candis unter strengen Auflagen wieder abgeholt und zurückgegeben werden. Die Stadtteilbücherei Ost bleibt vorerst geschlossen.

Regensburg. Kundinnen und Kunden, die zu den so genannten Risikogruppen gehören, haben die Möglichkeit einen Einzel-Termin zu vereinbaren. Die Ausleihe und Rückgabe ist für diese Personengruppe dadurch besonders sicher gestaltet. In der Stunde vor der eigentlichen Öffnung werden nach einer Voranmeldung in der jeweiligen Bücherei Termine vergeben. Bei der Terminvereinbarung müssen die gewünschten Medien vorbestellt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei verbuchen die Medien direkt auf dem Konto und halten sie zur kontaktarmen Abholung bereit.

Für Fragen zur Ausleihe sowie zu Fristen und Mitgliedsausweisen steht das Team der Bücherei zu den Öffnungszeiten der Zentrale per Telefon unter der Nummer 0941/ 507-1476 oder per Mail an stadtbuecherei@regensburg.de zur Verfügung.