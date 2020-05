Am 20. Mai Live-Streaming Konzert mit „Out Of Bayern“ aus dem UG1 in Bad Kötzting

Foto: Out Of Bayern Nach überwältigender Resonanz bei dem ersten Live-Streaming Konzert im UG1 von Buck & Pauli in Bad Kötzting steht die nächste Band aus dem Bayerischen Wald in den Startlöchern. Drei wilde Jungs aus dem Bayerischen Wald – auf außergewöhnlicher Party-Mission. Bad Kötzting. Mit Gitarren, Bass, Fußschlagzeug und mehrstimmigen Gesang, klingt dieses Trio wie eine vollwertige Band und begeistert auf höchstem Niveau. Auftritte in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien sprechen mehrfach für den internationalen Erfolg dieser einzigartigen Formation. Ganz gleich ob Volksfest, Zeltfest, Oktoberfest, Apres Ski Party, Open Air, Hallenparty oder Business Event. „Out Of Bayern“ hat immer die richtigen Songs dabei, um ihr Publikum zu begeistern. Das Repertoire der Band erstreckt sich aus den angesagtesten Songs der letzten vier Jahrzehnte sowie der Neuzeit. Volxxrock und Austropop gehören genauso wie Pop, Rock und aktuelle Charts zur Playlist. Songs zum abfeiern und abtanzen neu arrangiert und in Szene gesetzt durch modernste Ton- und Lichttechnik. Sowohl im Party als auch im Eventbereich wird diese Band die Besucher begeistern und gemeinsam mit ihnen für bleibende Eindrücke sorgen. „Out Of Bayern“ sind: Stefan Sagerer (Vocals, Gitarre, Drums), Stefan Vogl (Vocals, Gitarre), Roland Meik (Vocals,Bass). Der Live-Stream beginnt am Mittwoch, 20. Mai, um 20 Uhr, und dauert circa 45 Minuten. Den Live-Stream kann man auf der UG1-Facebook-Seite im Internet unter www.facebook.com verfolgen.