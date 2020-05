Kulturfonds 2020 „Gerade jetzt ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und Kultur weiter zu fördern“

Foto: 123rf.com

26,9 Prozent aller Mittel des Kulturfonds gehen in die Oberpfalz. Das teilte der Oberpfälzer Abgeordnete und Haushaltspolitiker Tobias Gotthardt am Mittwochvormittag, 6. Mai, im Bayerischen Landtag in München mit.