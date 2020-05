Kulturfonds 2020 Der Freistaat unterstützt eine Vielzahl kultureller Projekte – auch in Regensburg!

Auch dieses Jahr unterstützt de. Gerade jetzt sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen und Kultur weiter zu fördern. Denn trotz Corona laufen Kulturschaffende derzeit zu kreativer Höchstform auf und bringen Kunst und Kultur in unsere Wohnzimmer.

Regensburg. „Dieses Jahr werden rund 5,2 Millionen Euro ausgeschüttet – so gut wie alle eingegangenen Anträge können gefördert werden“, freut sich Kerstin Radler, Landtagsabgeordnete der Freien Wähler aus Regensburg. Die Freien Wähler setzten sich dafür ein, kulturelle Projekte überall in Bayern gleichermaßen zu unterstützen. „Kunst und Kultur müssen für alle Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort zugänglich sein“, erläutert Radler weiter: „Denn auch wir wollen unsere kulturelle Vielfalt für die Zukunft bewahren. Daher freue ich mich besonders, dass in der Region Oberpfalz Kunstprojekte aller Sparten mit insgesamt rund 1.418.600,00 Euro gefördert werden. Damit seht die Oberpfalz bei der Kunst- und Kulturförderung auf Platz eins. Nach Regensburg fließen davon 717.600 Euro“, freut sich die Regensburger Abgeordnete.

Konkret gehen 180.000 Euro an die Museen der Stadt Regensburg für die Fortsetzungsmaßnahme des Neubaus eines Zentraldepots; 170.000 Euro an die Museen der Diözese Regensburg für die Fortsetzungsmaßnahme eines Zentraldepots; 20.300 an die Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie für die Sonderausstellung „Grenzen in der Kunst – Tschechische Kunst in drei Generationen“; 22.800 Euro an den Kulturverein Regensburg e. V. für das Kammermusikfestival Regensburg; 130.000 Euro an die Stadt Regensburg für die Fortsetzungsmaßnahme des Neubaus eines Stadtarchivs; 150.000 Euro an die Diözese Regensburg für die Fortsetzungsmaßnahme des Neubaus eines Zentraldepots für die Archive der Diözese; 9.500 Euro an das Forum Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg e.V. für den „Bayernslam 2020“ und 35.000 Euro an „donumenta“ für den Internationalen Ideenaustausch durch das Projekt „Heritage today/tomorrow“.

Kreativität, Aktivierung der Teilnehmenden zu nachhaltigem Lernerfolg sowie Überörtlichkeit – diesen Fördergrundsätzen müssten die Projekte entsprechen, um Mittel aus dem Kulturfonds zu erhalten, erklärt die kulturpolitische Sprecherin der Freien Wähler. Genehmigte Zuwendungen würden ausschließlich in Form der Projektförderung als Anschubfinanzierung gewährt. „Durch gezielten Mitteleinsatz können so Kunst- und Kulturschaffende überall im Freistaat unterstützt werden, um neue Ideen und Impulse anzubringen“, so Radler weiter.

Die Freien Wähler wollten gerade jetzt – aber auch nach Ende der Corona-Krise – Kunst- und Kulturschaffenden vermehrt unter die Arme greifen und Projekte anstoßen. Denn Kultur sei ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Bayern. „Gerade jetzt tragen Künstler wesentlich dazu bei, dass wir Ängste und Stress bewältigen und unsere Freude trotz Ausgangsbeschränkungen nicht verlieren. Für ihren unermüdlichen Einsatz im Interesse der Kultur danken wir allen Antragsstellern und wünschen ihnen bestes Gelingen“, so Radler abschließend.