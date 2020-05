Verlängert „Loge 6 – Zur schönen Aussicht“ – eine 100-Stunden-Performance im Theater am Bismarckplatz

Foto: Stefan Effenhauser

Seit dem 11. März und leider noch bis zum 19. Juli ist der Vorstellungsbetrieb am Theater Regensburg eingestellt. Obwohl hinter den Kulissen in einigen Abteilungen gearbeitet werden kann, herrscht vor allem auf künstlerischer Ebene ein Gefühl von Stillstand und in den Spielstätten Leerstand.