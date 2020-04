„Provinz – Stadt − Metropole“ Fotoprojekt „Standby-Modus“ kann online verfolgt werden

Die Corona-Krise versetzt die Kulturszene aktuell in einen Dornröschenschlaf. Das Fotoprojekt „Standby-Modus“ im Rahmen des kulturellen Jahresthemas „Provinz – Stadt − Metropole“ will diesen Stillstand in seinem Potenzial nutzen und erforschen.