Kultur Regensburger Jazzweekend abgesagt – gibt es virtuellen Ersatz?

Foto: 123rf.com

Der Freistaat Bayern gab am 15. April bekannt, dass aufgrund der Corona-Pandemie Großveranstaltungen in Bayern bis Ende August untersagt werden. Aus diesem Grund muss in Regensburg das im Frühjahr geplante WeinMusikFest sowie das Jazzweekend im Sommer abgesagt werden.