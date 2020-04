Projektlabor Online-Ideen-Workshops ergründen digitale Begegnungsräume für den Kunst- und Kulturaustausch

Im Rahmen des EU-Projektes „kultur|kontakt|kreativ“ laden das Kulturamt sowie das Clustermanagement Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Regensburg und das „DEPO2015“ am 17. und am 24. April zu jeweils halbtägigen, aufeinander aufbauenden Online-Ideen-Workshops ein.

Regensburg. Das „Projektlabor:ONLINE“ will die Möglichkeiten von virtuellen Räumen für grenzüberschreitende Kunst- und Kreativprojekte ausloten und richtet sich dabei an Kultur- und Kreativschaffende sowie Künstlerinnen und Künstler aus den Regionen Regensburg und Pilsen. Die Corona-Krise stellt zahlreiche Kreativschaffende und kulturelle Projekte vor neue Herausforderungen. Da Kulturaustausch in seiner physischen Form aktuell nicht möglich ist, wird der Online-Ideen-Workshop der Frage nachgehen, wie Kunst- und Kulturaustausch auch ohne physische Nähe stattfinden kann. Welche digitalen Innovationen können dem Kulturaustausch trotz Krise helfen? Wie könnten beispielsweise neuartige „Artists-in-Residence“-Programme in virtuellen Räumen aussehen?

Der Workshop wird an zwei Terminen, dem 17. und dem 24. April, jeweils von 13 bis 17 Uhr, stattfinden. In mehreren virtuellen Ideen-Räumen können die Teilnehmenden in Kleingruppen neue Arbeitsformen erproben. Die beiden Workshopleiter Bastian Weickert und Sebastian Wittmann von „ÖHA! Neues Arbeiten“ stehen dabei mit ihrer methodischen Expertise anleitend zur Seite und moderieren den Ideenfindungsprozess. Nachdem Ideen gesammelt, formuliert und diskutiert werden, kann am 24. April ein Prototyp für einen virtuellen Begegnungsraum als Lösungsvorschlag erarbeitet werden.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Unterlagen und Software-Zugänge werden im Vorfeld zugeschickt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist bis zum 14. April per Mail an binder.carolin@regensburg.de oder unter der Telefonnummer 507/2416 erforderlich. Ob der Workshop auf Deutsch oder Englisch stattfindet, wird nach Anmeldung aller Teilnehmenden beschlossen.

Das „Projektlabor:ONLINE“ findet im Rahmen des EU-Projektes „kultur|kontakt|kreativ“ statt. Projektpartner sind auf der deutschen Seite das Kulturamt und das Clustermanagement für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Regensburg sowie das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee. Pilsen 2015 ist Leadpartner auf der tschechischen Seite. Im Rahmen des Förderprogramms „Ziel ETZ 2014-2020“ wird erstmals grenzüberschreitend die Brücke zwischen der freien Kunst- und Kulturszene und der Kultur- und Kreativwirtschaft geschlagen. Über aktuelle Informationen, Beteiligungsmöglichkeiten und Ansprechpartner informiert die Website unter www.regensburg.de.