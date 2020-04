Kultur „Welterbe in jungen Händen – Unsere Zukunft!“

„In der Auseinandersetzung mit dem Welterbe möchten wir insbesondere Schülerinnen und Schülern und jungen Leuten eine respektvolle und tolerante Haltung gegenüber allen Völkern und Kulturen der Erde näher bringen“, sagt der Kulturreferent der Stadt Regensburg, Wolfgang Dersch.

Regensburg. Denn die Zukunft des Welterbes, unserer Kultur- und Naturerbestätten, hängt wesentlich von den Entscheidungen und dem Verhalten der nachfolgenden Generationen ab. Das Thema Welterbe bietet vielfältige Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte, ganz besonders im Bildungskontext: Welche Bedeutung haben die Welterbestätten heute noch für junge Menschen? Was sind Kulturdenkmäler und worin besteht ihr Wert? Was soll erhalten bleiben und warum?

Ein umfassendes Portfolio präsentiert nun die Projekte der Welterbekoordination, die in den letzten Jahren gemeinsam mit Schulen und der Unterstützung von Experten und Kooperationspartnern in Regensburg realisiert werden konnten. Weiterhin finden sich darin eine Vielzahl an welterberelevanten Themen, gegliedert nach Jahrgangsstufen und Schularten sowie eine ausführliche Übersicht an Quellen, Links, Kooperationspartnern und Initiativen im Bereich Welterbebildung. Die Welterbekoordination möchte damit die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen und Lehrkräfte und Verantwortliche im Bildungsbereich motivieren, weitere gemeinsame Projekte und Ideen zu verwirklichen.

Die digitale Version des Portfolios steht auf der Website www.regensburg.de unter zum Download bereit. Ein gedrucktes Exemplar kann bei der Welterbekoordination unter der Telefonnummer 0941/ 507-4452 oder per Mail an welterbebildung@regensburg.de angefordert werden.