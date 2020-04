„Lesen gegen Corona“ Video-Lesungen ostbayerischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller

Fast alle sitzen zu Hause und allmählich kommt Langeweile auf. Denn Konzerte finden nicht mehr statt, Theater sind geschlossen, Kulturveranstaltungen flächendeckend abgesagt. So verlagert sich das Kulturleben zurzeit notgedrungen mehr und mehr aus dem realen Leben ins Internet. Musiker stellen Wohnzimmerkonzerte ins Netz und Theater bieten (publikumslose) Premieren im Internet an.

Ostbayern. Was liegt da näher, als dass auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihren Teil dazu beitragen möchten, den Menschen daheim, etwas Abwechslung zu bringen, um Trübsal zu vertreiben, Zukunftsängste und oftmals auch Einsamkeit wenigstens vorübergehend vergessen zu lassen. In der Aktion „Lesen gegen Corona“ tragen Mitglieder der Regionalgruppe Ostbayern des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS Ostbayern) in ihrem Zuhause aus ihren Werken vor. Die so entstandenen originellen, oft sehr persönlichen Videos werden nun online angeboten.

Die Lese-Videos dauern je maximal zehn Minuten und man kann die Geschichten im Internet unter www.schriftsteller-ostbayern.de sehen und hören. Das Angebot wird stetig erweitert, es lohnt sich also, hin und wieder vorbeizuschauen. Viel Vergnügen!