Kultur „Mit Poesie durch Pandemie“ – gebürtige Regensburger Lyrikerin widmet ihren Beitrag dem SpinnKultur e. V.

Die Situation um die Corona-Pandemie und der damit verbundene Shut-Down des öffentlichen Lebens wirken sich intensiv auf den kulturellen und den wirtschaftlichen Sektor aus. Da liegen Gedanke und Wunsch nah, aktiv zu werden und den Brückenschlag zu versuchen.

Regensburg. Hier soll „Mit Poesie durch Pandemie“ ansetzen. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein Facebook-Reichweiten-Projekt verschiedener Künstlerinnen und Künstler, das Lyrikerinnen und Lyriker sowei wirtschaftlichen bzw. kulturellen Akteuren gleichermaßen als kleine Unterstützung dienen sollen. Seit einer Woche werden täglich über die gleichnamige Facebook-Präsenz ein Gedicht verschiedenster Lyrikerinnen und Lyrikern veröffentlicht werden. Im Zuge dieses Postings wird zudem ein krisengeschüttelter Akteur vorgestellt. Auf diesem Weg soll die Sichtbarkeit im derzeitigen kulturellen und wirtschaftlichen Chaos erhöht werden.

Weitere Künstler gesucht

Damit dieses Projekt Wirkung erzielen kann, bedarf es einiger Unterstützung. So haben sich bereits einige Künstlerinnen und Künstler bereiterklärt, am Vorhaben mitzuwirken. An Mitwirkung interessierte Künstler werden gebeten, sich per Mail an mitpoesiedurchpandemie@gmail.com zu melden. Die Mitwirkung beschränkt sich nicht nur auf die lyrische Sparte. So steht der Sonntag im Zeichen der Musik und auch Bildmaterial wird gerne gesichtet.

Lyrikerin und Musikerin Anna W. von Huber

Ein Beitrag stammt von der in Regensburg aufgewachsenen und heute in Frankfurt am Main lebenden Lyrikerin und Musikerin Anna W. von Huber. Ihr Gedicht „Gaia siegt“ widmet sie dem SpinnKultur e. V.. Der pädagogische Kunstverein aus Frankfurt versteht sich als eine Plattform für ästhetisches Arbeiten, Austausch und Begegnung, die für alle Interessierten zugänglich sein soll. Dabei setzt er den Schwerpunkt auf die Medien Theater, Video, Musik, Performance, Tanz, Fotografie und Improvisation. Eines seiner Ziele ist es, sowohl gesellschaftliche als auch persönliche Thematiken in den Fokus zu stellen und unter kunstpädagogischer Begleitung zur Auseinandersetzung und Reflexion anzuregen.