Alltag zu Corona-Zeiten Wenn der Cellist einsam auf der Theaterbühne probt ...

Es ist still geworden in den Spielstätten des Theaters Regensburg. Nur vereinzelt hört man Stimmen. Die Klänge eines Cellos wabern durch das Theater am Bismarckplatz. Cellist Armand Fauchere übt – alleine ...

Regensburg. Gerade für die Theaterwelt, die doch so vom Applaus des Publikums abhängig ist, ist der Shutdown eine besondere Herausforderung. Schauspieler, Musiker, Tänzer – sie alle vermissen ihr Publikum. Und sie müssen in Form bleiben. Der Text muss sitzen für die Zeit nach Corona, die Spielzeit endet erst am 19. Juli. Die ein oder andere Vorstellung kann also vielleicht doch noch stattfinden. Und die Planungen für die neue Spielzeit, die am 3. September beginnt, sind auch bereits fast abgeschlossen. Doch wie probt man, ohne sich als Ensemble persönlich begegnen zu dürfen?

Clara Fischer, Pressesprecherin des Theaters Regensburg, schildert, dass die Tänzer nun zu Hause üben. Der ein oder andere hat sich sogar eine Ballettstange improvisiert. Über Instagram und Facebook halten sie die Zuschauer auf dem Laufenden. Da es keine öffentlichen Trainings oder Proben geben kann, ist man ins Netz gewechselt. Auch die Mitglieder des Orchesters üben nun zu Hause, selbstverständlich auch jeweils alleine. Als europaweit Musiker auf ihre Balkone gingen und „Freude schöner Götterfunken“ spielten, waren auch einige aus dem Regensburger Orchester dabei. Der ein oder andere übt nun zu Hause im Wohnzimmer – und die Bratsche wird auch schon mal in den Garten getragen, um dort zu musizieren. Auch die Schauspieler halten sich fit – seit dem 16. März ist der Probenbetrieb eingestellt, doch der Text muss sitzen. Denn die laufende Spielzeit geht bis in den Juli hinein, solange könnte gespeilt werden. Je nachdem also, wie schnell die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden, stehen noch einige Theaterabende an. Beim Jungen Theater probt man digital – das Stück„Patricks Trick“ ist zu bestimmten Zeiten im Onlinestream auf der Youtube-Seite des Theaters zu sehen. Am Samstag, 4. April, war Premiere, weiter geht es am Donnerstag, 9. April, um 16 Uhr.

Im Hintergrund gab es am Theater durch die Beschränkungen auch eine Menge zu organisieren. Die Kartenrücknahme musste zum Beispiel abgewickelt werden. „Da gab es viele schöne Momente“, sagt Clara Fischer. „Viele haben ihre Karten behalten und so gespendet“, das helfe, die Einnahmen nicht zu sehr schrumpfen zu lassen.

Auch in der Kostümabteilung gibt es zu tun. Hier wird geschneidert – allerdings keine Kostüme für „Ludwig II.“ oder „Jenseits von St. Emmeram“. Hier werden aktuell Mund-Nasen-Masken angefertigt. In einem Ozonschrank können die fertigen Masken vor Ort desinfiziert werden, bevor sie in Tüten verpackt werden.

Trotz geschlossener Theaterkassen ist also einiges los hinter den Kulissen. Und doch eint alle am Theater ein Gedanke – der, wenn wieder gespielt werden kann. Und so streicht Cellist Armand Fauchere mit dem Bogen über die Seite n und denkt an die Zeit, wenn sich der Vorhang wieder hebt, das Publikum applaudiert und sich das Ensemble nach gelungener Premiere verbeugt ...